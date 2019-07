Si tuffa nel Canal Grande perché aveva caldo: 550 euro di multa

Con il caldo che sta facendo in questi giorni nel nostro Paese, nessuno può resistere a un bel tuffo in acqua. Questo è quello che deve aver pensato un turista austriaco di 48 anni, in visita a Venezia. L'uomo, che aveva alzato un po' troppo il gomito, si è buttato nel Canal Grande, nei pressi di San' Tomà, per darsi una bella rinfrescata e sostenere meglio le temperature torride.

I passanti, accorgendosi dell'uomo in acqua, hanno subito chiamato i soccorsi, che lo hanno recuperato. "Avevo caldo", questa è stata la giustificazione del turista. Purtroppo questo non è bastato e l'uomo ha dovuto fare i conti con le sanzioni amministrative in vigore a Venezia. Le Autorità gli hanno fatto una multa di 350 euro per essersi tuffato nel Canal Grande, un'altra di 100 euro per lo stato di ubriachezza nel quale si trovava e un'altra ancora di 100 euro per il Daspo. Complessivamente si è beccato 550 euro di multa! Siamo sicuri che la prossima volta ci penserà due volte prima di rinfrescarsi in questo modo.

Oltre al Canal Grande, molte persone si buttano anche nelle fontane cittadine, per scappare dal caldo. Alcuni sono davvero convinti che non ci sia alcun divieto in merito e quando scatta la multa non riescono a credere alle loro orecchie. Le scuse addotte sono le più disparate e fantasiose, ma niente può fermare la sanzione.

Ecco il video dell'uomo nella Laguna e il salvataggio da parte degli agenti.