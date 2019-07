Meghan attaccata dai sudditi: "Non sei più un'attrice di Hollywood"

Se sposi l'erede al trono d'Inghilterra qualche responsabilità te la devi prendere. È così che Meghan Markle con il suo atteggiamento poco "reale", di rifiuto delle etichette e di poca presenza pubblica, sta facendo infuriare un po' tutti i sudditi di Buckingham Palace. L'ultima, ma solo in ordine di tempo, è stata la partecipazione dei Duchi di Sussex alla prima del film "Il Re Leone a Londra". Harry e Meghan hanno sì partecipato in grande stile, ma si sono anche fermati a parlare con le star della serata, ovvero Beyoncé e Jay-Z. Le coppie si sono incontrate sul red carpet, si sono abbracciate e si sarebbero anche scambiati alcuni consigli da genitori. Questo comportamento va oltre l'etichetta della casa reale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: 16 Lug 2019 alle ore 5:39 PDT

Ma non finisce qui. C'è una frase che avrebbe scatenato le furie dei fan più di ogni altra cosa al mondo. Il cantante Pharrell Williams avrebbe detto ai Duchi: "Vi tiriamo su noi, ragazzi" e la Duchessa avrebbe risposto a bassa voce per non farsi sentire: "Non ce la rendono facile".

Da qui le polemiche. Non sappiamo a chi si riferisse Meghan, ma come scrive Phil Dampier, editorialista del Sun: "Scusa Meghan, ma tu non ce la rendi facile. Che si rivolgessero alla stampa, al pubblico o alla famiglia reale è una grande vergogna che Meghan si senta in questo modo". Il giornalista ha poi concluso con una frase al vetriolo: "Meghan deve realizzare che non è un’attrice di Hollywood circondata da agenti, addetti stampa e avvocati, ma un membro attivo della Royal Family".

La benevolenza degli inglesi nei confronti di Meghan sta scemando piano piano per l'atteggiamento della Duchessa poco conforme al galateo reale. A quanto pare, almeno secondo i media inglesi, l'ex attrice di Hollywood partecipa solo agli eventi che le interessano, fa poca beneficenza, vuole stare sempre da sola e difende a spada tratta la sua privacy. Per non parlare dei discorsi sul cambiamento climatico che vengono, però, spezzati via dagli impegni mondani personali a New York, come ad esempio il baby shower per l'arrivo di Archie.

Insomma Meghan deve ridimensionarsi un po' se vuole essere ben vista dagli inglesi.