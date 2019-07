10 trucchi per venire bene in foto (anche senza filtri)

Bobbi Brown, truccatrice statunitense e fondatrice dell'omonima (e famosissima) azienda di cosmetici, ha svelato su "PureWow" alcuni segreti di make-up per apparire al meglio in fotografia.

L'obiettivo è quello di apparire belli "al naturale", cioè senza utilizzare alcun filtro. L'esperta, infatti, dice: “Alcuni di noi fanno affidamento su filtri e ritocchi prima ancora di prendere in considerazione la pubblicazione di una foto. Secondo me, questo rende molte immagini irreali e ritraggono uno standard irraggiungibile di bellezza”.

Allora vediamo quali sono i 10 consigli di Bobbi Brown per scattare dei selfie perfetti.

1. Prediligere la luce naturale: la luce naturale è la scelta migliore per le foto. Se possibile, scegliere di scattare foto vicino a una finestra o all'esterno.

2. Preparare la pelle: applicare una crema idratante prima del trucco, ma evitare filtri solari. Questi ultimi, infatti, rischiano di riflettere troppa luce sotto il flash, con il risultato di uno scatto sovraesposto.

3. Applicare una cipria: la cipria fa durare il trucco più a lungo e riduce il fastidioso ed indesiderato effetto della pelle lucida.

4. Ricordare collo e torace: quando ci si trucca non bisogna badare solo al viso ma è importante prendersi cura anche di collo e torace. Questo assicurerà che tutto il viso risplenda di una bella luce naturale e omogenea.

5. Usare due tonalità di blush: per dare al nostro viso un aspetto più "fotogenico", è preferibile applicare una tonalità neutra sugli zigomi sfumando fino all'attaccatura dei capelli e una rossa più luminosa sulle guance.

6. Disegnare le labbra: per allungare la durata del colore, l'esperta consiglia di allineare e riempire le labbra con una matita prima di applicare il rossetto. In questo modo nelle fotografie queste appariranno anche più carnose.

7. Definire le sopracciglia: le sopracciglia possono essere considerate come una cornice del viso. Per ottenere l'effetto migliore, bisogna utilizzare un ombretto morbido e opaco che corrisponda al loro colore per riempire eventuali aree vuote e modellarle meglio.

8. Non dimenticare il mascara: il mascara apre e dà risalto agli occhi. Dunque utilizzare un mascara nero scuro li farà risaltare di più nelle foto.

9. Abbinare fondotinta e correttore: quando si applica il fondotinta, una crema idratante o un correttore colorato, bisogna assicurarsi che siano dello stesso colore della propria pelle. Non c'è niente di peggio che vedere qualcuno che ha un colore diverso di collo e viso o che ha un correttore troppo leggero sotto gli occhi.

10. Usare i gioielli come il trucco: un bel gioiello può essere usato come accessorio per evidenziare i propri tratti in una foto.

Questi 10 suggerimenti però non bastano. L'esperta infatti elenca anche alcune cose da non fare assolutamente.

1. Non usare l'autoabbronzante immediatamente prima dello scatto.

2. Non esagerare con il trucco.

3. Non usare il correttore sulle palpebre.

4. Non utilizzare un trucco dalle tonalità "fredde" o metalliche sul viso (riflette nei flash della fotocamera).

Pronte per scattare il selfie perfetto?