Rihanna ha una sosia bambina (ed è incredibilmente uguale)

Rihanna ha pubblicato su Instagram la foto di una bambina che le assomiglia in modo incredibile: l’immagine in origine è stata postata da Bria, la mamma della piccola, e poi subito ha fatto il giro del web, al punto da attirare anche l’attenzione della cantante.

Visualizza questo post su Instagram almost drop my phone. how? Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 23 Lug 2019 alle ore 12:31 PDT

“Per poco non mi cadeva il telefono. Com’è possibile?”, ha scritto Rihanna nella didascalia della foto, mostrando un evidente stupore. In effetti la somiglianza tra la piccola e l’artista è davvero evidente, al punto che in tanti hanno commentato la foto, ironizzando sulla vicenda.

Tra questi anche alcuni artisti, come ad esempio Snoop Dogg che ha scritto a Rihanna, scherzando: “Quando hai avuto una bambina?”. Non è certo la prima volta che sul web spunta la foto del sosia di qualche star; di certo, però, questo è il primo caso in cui ad assomigliare all’artista è una bambina.