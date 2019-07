Questo mini squalo è stato scoperto negli abissi del Golfo del Messico

È piccolissimo e verrebbe voglia di fargli tante coccole. Peccato che si tratta di una delle specie più feroci al mondo. Stiamo parlando dello "Squalo Tasca Americano" (American Pocket Shark), una nuova specie di squalo trovato negli abissi del Golfo del Messico. Mollisquama Mississippiensis è il nome scientifico, che i ricercatori gli hanno dato. Non arriva a più di 14 centimetri di lunghezza, è luminoso e può essere tenuto nel palmo di una mano.

Ci sono voluti quasi 10 anni di ricerche: questo piccolissimo e rarissimo esemplare di squalo non si voleva far catturare. Di lui si sa pochissimo e ora i ricercatori hanno modo di studiarlo più da vicino.

Lo "squalo tasca" è bioluminescente, ovvero emette luce, grazie alla presenza di fotofori sulla sua superficie. La prima volta è stato avvistato nel 2010 e adesso è stato trovato a 330 metri di profondità. Per questo motivo, non è stato facile. La foto pubblicata da uno degli scienziati, Mark Doosey, sta facendo il giro del mondo. Le sue dimensioni sono davvero mini, ma non dobbiamo dimenticare che è un animale molto aggressivo. E il suo muso ricorda di più quello di un capodoglio.

50 anni fa in Cile, era stato scoperto uno squalo molto simile, luminoso anche lui ma più grande. Questa specie, infatti, poteva arrivare anche a 40 centimetri di lunghezza.