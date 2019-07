Harry e Meghan: l'assurda lista di regole imposta ai vicini indigna tutti

La pubblicazione di una lista di regole ritenute "assurde" sta indignando non poco i vicini dei duchi di Sussex e gettando nuove ombre sulla coppia che, con la scusa della ricerca di privacy, sembra voler prendere sempre di più le distanze dai sudditi.

La lunga lista di regole impone severi divieti ai vicini di casa dei reali di Frogmore Cottage. Qualche esempio? Chi incontra per caso Harry e Meghan non può assolutamente avvicinare la coppia e intavolare discussioni con loro, non può accarezzare i loro cani né proporsi di portarli a spasso. Vietato anche chiedere del piccolo Archie e ancora più di chiedere di fargli da babysitter. E non spedire lettere tramite la casella postale di Frogmore Cottage.

I vicini di casa della coppia reale sono piuttosto indignati di fronte a questo regolamento. "Non si è mai sentito nulla del genere", afferma qualcuno. Altri rincarano la dose facendo un paragone addirittura con la Regina Elisabetta II, che si intrattiene spesso con i vicini, qualche volta li invita a bere un tè e, in generale, è molto più amichevole dei Duchi di Sussex.

La pubblicazione di questa lista sta rendendo sempre più concreta l'idea per cui i Duchi di Sussex non vogliano avere a che fare con il popolo e la cosa stupisce molto, visto che si tratta del secondogenito di Diana (da sempre vicino ai sudditi, come la sua compianta madre) e di Meghan, che si è sempre professata progressista.

Va però detto che Buckingham Palace ha precisato che queste regole non sono state dettate dai Duchi di Sussex (che probabilmente non ne sono neppure a conoscenza). Si tratterebbe soltanto di un decalogo realizzato per aiutare gli abitanti della piccola comunità a relazionarsi con i nuovi vicini.

(Credits photo: Instagram/sussexroyal)