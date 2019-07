Trovato in Francia un osso di dinosauro di 140 milioni di anni fa

Favolosa scoperta in Francia, presso la città di Angeac-Charente, un osso di dinosauro risalente a 140 milioni di anni fa. Si tratta di un Sauropoda, vissuto tra il Triassico superiore e il Cretacico superiore. Il sauropsida diapsida era un erbivoro molto grande: poteva raggiungere i 36 metri di lunghezza e i 14 di altezza. Il ritrovamento ha dell'incredibile e riveste un ruolo importantissimo per la comunità scientifica.

L'osso fa parte del femore, è lungo due metri e mezzo e pesa 500 chilogrammi, ed è la seconda volta che il sito francese è lo scenario di questo tipo di scoperta. Ora i paleontologi sono al lavoro per capire se le due ossa appartengono allo stesso animale o no. Angeac-Charente è una miniera d'oro quando si parla di ritrovamenti. Qui, infatti, sono stati rinvenuti nel tempo circa 7000 fossili e 70.000 frammenti scoperti. 140 milioni di anni fa questo sito aveva un clima molto umido, un po' come la Florida oggi, temperatura ottimale per la vita dei dinosauri.

La scoperta è stata fatta da un giovane scienziato, Maxime Lasseron, che non si è reso subito conto di cosa aveva davanti. Ha cominciato a scavare e poi ha capito che si trattava di un femore enorme. "Mi è costato caro perché avevo promesso lo champagne se fosse stato intero", ha scherzato il responsabile dello scavo.

Ora il sito sarà esteso, grazie alla sua ricchezza. I paleontologi sperano, prima o poi, di trovare i resti un dinosauro carnivoro.