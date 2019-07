"Leonardo DiCaprio rischia poco e non lavora con registe donne": è polemica

Leonardo DiCaprio è un attore apprezzatissimo eppure anche lui si trova di tanto in tanto al centro di qualche polemica.

L'ultima polemica social che lo ha travolto sta infervorando proprio in queste ore e accusa l'attore di non sostenere le minoranze, con riferimento particolare alle donne e alla sua scarsa propensione a collaborare con registe di sesso femminile.

La discussione si è scatenata dopo la pubblicazione di un articolo dell’Hollywood Reporter che elogia DiCaprio come «l’ultima stella del cinema al mondo». Il suo nome, infatti, sembra essere capace di portare un serio impatto al batteghino. Almeno secondo l'articolo...

Queste lusinghe, però, hanno fatto storcere il naso al critico cinematografico di variety e del Guardian. Guy Lodge, infatti, ha postato su Twitter un commento molto duro in cui fa notare che, sebbene abbia fatto un ottimo lavoro, l'attore non ha mai rischiato troppo con scelte "avventurose", ma ha sempre preferito le "enormi produzioni di prestigio in studio con registi maschili affermati". Il critico ha anche evidenziato che la sua ultima collaborazione con una regista donna risale al 1995, quando ha girato "Poeti dall'inferno" di Agnieszka Holland.

Il commento del critico ha scatenato un più ampio coro di polemiche.

Anche l'attrice Zoe Kazan ha scritto su Twitter: «Sì, ci sono più cineasti maschi là fuori, in particolare quelli a cui viene consegnato un manto di potere. Ma dato il numero di registe con cui ho lavorato nella mia carriera relativamente breve, sembra una scelta precisa quella che molte star maschili hanno fatto»

Mentre Kayleigh Donaldson, critica del sito Screen Rant, ha avidenziato come DiCaprio di recente abbia evitato ruoli rischiosi, lavorando costantemente con Scorsese, Quentin Tarantino e Iñárritu.

Ma mentre la polemica infuria e i commenti si rincorrono, Leo sceglie di non replicare e intanto si gode gli splendidi paesaggi di Favignana dove si trova in questi giorni sul suo yacht.

Credits photo: Instagram/leonardodicaprio)