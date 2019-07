Sgozzata e messa in una valigia: la tragica fine di una blogger russa

Ekaterina Karaglanova il 30 luglio avrebbe compiuto 25 anni, ma il 29 è stata trovata priva di vita nel suo appartamento a Mosca. Ekaterina era dentro una valigia, sgozzata. A ritrovare il corpo sono stati i genitori, che non avendo più sue notizie da alcuni giorni, si sono recanti a casa sua. La ragazza era in partenza per l'Olanda, si stava recando lì per festeggiare il suo compleanno.

Ekaterina Karaglanova era una blogger russa, su Instagram aveva oltre 86,000 followers. Era laureata in medicina e da poco aveva un fidanzato. Apparentemente una vita senza ombre. Ma qualcosa è andato storto. Per sgozzare una ragazza e poi metterla dentro una valigia, qualcosa deve essere andato per forza storto.

Secondo gli inquirenti un delitto del genere potrebbe essere stato scatenato dalla gelosia. Nei giorni in cui Ekaterina è scomparsa, è stato visto entrare nel suo appartamento un ex fidanzato. Le telecamere di sorveglianza dell'edificio lo hanno filmato, ma la Polizia ancora non ha confermato questa pista di indagine.

Come tutte le ragazze della sua età, anche Ekaterina amava viaggiare e raccontava le sue avventure sui social network. Qualsiasi cosa ci sia dietro questa morte, non è giusto che una ragazza di 24 anni perda per sempre il diritto di sorridere.