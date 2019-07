Friends compie 25 anni: arriva uno spazio pop-up dedicato alla serie

Il prossimo 24 settembre "Friends", una delle serie più amate della tv, compirà 25 anni. Una data importante che sarà festeggiata in grande stile.

A New York, al 76 di Mercer Street, per l'occasione verrà inaugurato uno spazio temporaneo interamente dedicato alla mitica sitcom, curato da Warner Bros.

Nel negozio popup ci saranno la ricostruzione dell'appartamento di Joey & Chandler, l'immancabile bar Central Perk e tantissime opportunità per scattare fotografie, da condividere su Instagram con l'hashtag #friendspopup.

Inoltre sarà disponibile uno spazio commerciale dedicato all'acquisto di esclusivi gadget dedicati ai veri appassionati della serie.

Il negozio resterà aperto per un mese, da 7 settembre al 6 ottobre, i biglietti d'ingresso potranno essere acquistati a partire da venerdì 2 agosto alle 10:00 sul sito web ufficiale dell'iniziativa al costo di 29,50 dollari per un massimo di 4 biglietti per transazione. La durata del tour nello store è di 1 ora.

(Credits photo: metro.co.uk e friends25popup.com)