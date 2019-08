Estratti 526 denti dalla bocca di un bimbo indiano di 7 anni

Il caso clinico decisamente anomalo è stato trattato a Chennai, in India. Un bimbo di 7 anni è stato portato al Saveetha Dental College perché aveva la mascella molto gonfia.

Quando i medici hanno sottoposto il bambino ai primi accertamenti hanno scoperto con enorme sorpresa di cosa si trattava: tecnicamente viene definito un odontoma composto, probabilmente dovuto a un sovrannumero di germi dentari.

In una sacca della mascella inferiore del bambino erano annidati 526 piccolissimi denti, dalle dimensioni variabili tra 0,1 e 15 millimetri. Ognuno di questi denti era composto di corona, radice e smalto.

I dentisti hanno dichiarato: “Questo è il primo caso in assoluto documentato in tutto il mondo in cui sono stati trovati così tanti piccoli denti in un singolo individuo”. Per estrarre tutti i denti hanno impiegato circa 5 ore.

A quanto pare i genitori avevano già fatto visitare il bambino all'età di 3 anni, quando si sono manifestati i primi gonfiori. Ma il bambino si era rifiutato di collaborare e non era stato possibile definire una diagnosi. Intanto la massa è aumentata e quella estratta durante l'operazione era arrivata a pesare circa 200 grammi.

