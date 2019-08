È morto il cane più intelligente del mondo: sapeva 1022 parole

Chaser era una cagnolina di razza Border Collie, conosciuta come il cane più intelligente al mondo. Aveva 15 anni e nella sua vita aveva imparato a riconoscere 1022 vocaboli. L'amico fidato è scomparso a un anno di distanza dalla morte del suo proprietario, nonché addestratore, John W. Pilley, professore di psicologia al Wofford College di Spartanburg, Carolina del Sud.

Chaser era un cane superdotato. Già questa razza in genere è molto intelligente, ma lei lo è stata più degli altri. Quando aveva solo 5 mesi aveva cominciato un addestramento particolare, che seguiva le regole indagate dal suo padrone nel campo della psichiatria. Il professore le ha insegnato parole nuove, comandi e verbi per 4/5 ore al giorno, tutti i giorni. In tutto, la cagnolina ha imparato la bellezza di 1000 vocaboli, anche complessi e non solo quelli più semplici come ad esempio "Andiamo" o "Palla".

La sua intelligenza era certificata: non esiste cane al mondo che sappia riconoscere tanti comandi quanto lei. Il suo padrone era molto interessato all'intelligenza degli animali: è per questo motivo, che appena adottata nel 2004, ha iniziato subito ad addestrarla. E i suoi risultati cono stati strabilianti. L'insegnamento della piccola Chaser andava oltre al conosciuto "gioco a premi", Pilley le faceva collegare vari oggetti a una parole specifica. Prima le mostrava un oggetto, poi ripeteva il suo nome per una quarantina di volte, lo nascondeva e poi le chiedeva di andarlo a cercare.

La figlia del professor Pilley ha dichiarato: "Ciò che vorremmo davvero che la gente capisse è che l’abilità di Chaser non è unica. Lo è invece il modo in cui le sono state insegnate le parole che ha imparato. Il suo esperimento per l'apprendimento delle lingue è molto potente e di alto livello".

La cagnolina è stata sepolta nel giardino della sua casa, insieme agli altri animali che la famiglia aveva. Nello stesso cortile, sono state sparse le ceneri del suo padrone lo scorso anno.