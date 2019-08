Belen Rodriguez sempre più innamorata: ecco la dedica a De Martino che scatena i fan

Dopo una lunga crisi e la conseguente separazione, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e sono ancora più innamorati di prima. Come testimoniano le tante foto che i due condividono ogni giorno sui social, da quando si è riaccesa la scintilla sono diventati davvero inseparabili.

Da questi scatti emerge chiaramente la ritrovata intesa della coppia, che riceve sempre molti complimenti da parte dei loro tantissimi fan. L’ultima foto condivisa da Belen, in particolare, ha fatto davvero emozionare i suoi follower: la showgirl ha postato una bellissima immagine di Stefano in bianco e nero, una foto in cui lui guarda dritto verso l’obiettivo in una posa molto sensuale. “E poi arriva lui...”, questa è la frase che Belen ha scritto nel post, come a voler dire che non ci sono parole di fronte alla bellezza del suo Stefano.

Visualizza questo post su Instagram E poi arriva lui..... Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 7 Ago 2019 alle ore 1:11 PDT

I commenti a questa foto sono stati tanti, compresi quelli di qualche fan invidiosa della fortuna di Belen ad avere accanto un uomo come Stefano. “Arrivasse pure a me uno così”, ha scritto, ad esempio, una follower. “Da quale direzione è arrivato? Forse è quella che sbaglio a guardare!”, ha scritto un’altra. Di recente, tra l’altro, è circolata la voce di una possibile gravidanza della showgirl; il rumor, però, è stato smentito dallo stesso De Martino: “Per il momento io e Belen non siamo incinti – ha detto a Nuovo Tv - Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”.