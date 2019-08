Carlo Verdone imita un fan salentino: il video esilarante

Carlo Verdone ha deciso di augurare ai suoi fan buone vacanze pubblicando un esilarante video su Facebook. In questa clip l’attore racconta di aver incontrato un fan salentino: “Ecco le parole precise che un signore, che era in un pullman per un viaggio turistico da Bari a Lecce, afferrandomi per un braccio, mi ha detto ad altissima voce”, ha scritto Verdone nel post.

Nel video l’attore imita il suddetto fan con il tipico accento pugliese: dopo i consueti complimenti, il signore in questione gli ha raccontato di aver visto tutti i suoi film, dei quali ha storpiato tutti i titoli. Infine, il simpatico fan ha suggerito all’attore di dedicarsi anche al teatro, suggerendogli anche alcuni classici greci dai quali partire. Con la sua grande abilità, in questo video Verdone riesce a far sorridere anche solo raccontando un incontro casuale. Guardare per credere.