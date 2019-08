Misteriosa scia luminosa attraversa il cielo in Sardegna: ecco il video

Proprio in una delle notti in cui tutti gli occhi sono puntati al cielo per scorgere una stella cadente, nel cielo della Sardegna si è verificato un fenomeno sorprendente.

Nella sera del 16 agosto, intorno alle 22.30, una spettacolare scia luminosa ha illuminato i cieli della Sardegna. La "palla di fuoco" (così è stata ribattezzata sui social) è stata avvistata nel Mediterraneo occidentale tra Sardegna, Baleari e sud della Francia.

Tantissime sono state le segnalazioni e i racconti di chi è stato sorpreso dall'improvvisa luce che ha illuminato la notte. Qualcuno (più fortunato) è riuscito anche fortuitamente a riprendere lo straordinario bagliore, come quello ripreso da una dashcam in zona Torregrande.

Questo ed altri video sono stati postati sui social e sono diventati immediatamente virali.

Gli esperti spiegano che si è trattato di un "bolide", un piccolo corpo (pesante non più di un chilogrammo), che diventa luminoso a causa del contatto con l'atmosfera. Solitamente queste manifestazioni visive sono precedute da un boato, ma pare che in questo caso nessuno abbia udito un particolare rumore associato all'evento luminoso.

(Credits photo: twitter/ClaudioPorcu)