La famiglia di Tom Cruise sarebbe costretta a vivere nella chiesa di Scientology

Tom Cruise è uno dei tanti adepti della chiesa di Scientology e questo non è un mistero; in realtà, non è l’unico a Hollywood, anzi, sono tanti i personaggi dello showbiz a farne parte. Sono anche tante, inoltre, le persone che ne sono uscite, tra le quali le due ex mogli dello stesso attore, ovvero Nicole Kidman e Katie Holmes.

Entrambe le attrici, dopo aver divorziato da Cruise, hanno subito tagliato i ponti con Scientology, allontanandosene il più in fretta possibile: oggi il Sun getta un’ombra sulla star di Mission Impossibile, lanciando un’ipotesi molto inquietante. Secondo quanto riportato dal tabloid, infatti, Tom Cruise costringerebbe i suoi familiari a vivere all’interno di un condominio di proprietà della chiesa di Scientology, proprio per impedire loro di "fuggire" come hanno fatto in passato le sue ex consorti.

L’edificio in questione si trova a Clearwater, in Florida, a pochi passi da uno dei quartier generali più importanti di Scientology: in questo palazzo, oltre a Tom Cruise e alla sua famiglia, abitano anche tanti altri importanti (e ricchissimi) esponenti della setta. Il Sun racconta di aver visionato i registri catastali dell’immobile e di aver così scoperto che le tre sorelle dell’attore, Cass Capazorio, Lee Anne Gillotte e Marian Henry, di recente avrebbero acquistato tre appartamenti dell’edificio, uno al terzo, uno al quarto e uno al quinto piano. Tom Cruise, invece, risiede all’attico situato all’ottavo e al nono piano.

Ma non è tutto: secondo quanto riportato dal tabloid, pare che la star di Hollywood abbia acquistato altri due appartamenti al secondo e al terzo piano, probabilmente per i suoi figli Isabella e Connor. I due giovani, figli adottati insieme a Nicole Kidman, hanno deciso di seguire il padre nella sua scelta di vita e di unirsi quindi a Scientology. Tom Cruise è uno dei leader della setta e per questo motivo pare ci tenga molto che la sua famiglia segua il suo credo: l’addio delle sue due ex mogli per lui sarebbe stato un vero e proprio tradimento e, per far sì che eventi del genere non si ripetano, starebbe quindi cercando di tenere i suoi familiari il più possibile vicino alla chiesa.