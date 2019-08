Il segreto per dormire meglio? Fare l'amore

Le coppie che fanno l’amore prima di andare a dormire riposano meglio: la qualità del sesso, infatti, è strettamente correlata a quella del sonno e viceversa. A rivelarlo è uno studio condotto negli Stati Uniti che ha analizzato la qualità della vita sessuale di oltre 90mila donne over 50, scoprendo che quelle che dormono meno di 7 ore a notte sono meno sessualmente attive rispetto alle coetanee.

Questo dipende dal fatto che il riposo è necessario per riequilibrare il nostro organismo e, allo stesso tempo, il sesso aiuta a dormire bene. Fare l’amore favorisce il buon riposo per diversi motivi: innanzitutto, dopo un rapporto sessuale durante il quale si è raggiunto l’orgasmo, il corpo umano rilascia ossitocina, l’ormone del buonumore; nelle donne, inoltre, il rapporto fa aumentare gli estrogeni, gli ormoni femminili che, tra le varie funzioni, riescono anche a diminuire i tempi di raggiungimento del pieno sonno. Negli uomini, invece, ad aumentare è la prolattina, un ormone che allo stesso modo favorisce il sonno.

Al giorno d’oggi, purtroppo, tante persone sono schiave della tecnologia e trascorrono le ore serali utilizzando pc e smartphone, senza sapere che si tratta di un comportamento dannoso per la salute. Diversi altri studi hanno dimostrato che l’uso eccessivo dei dispositivi tecnologici causa un’iper attivazione del sistema nervoso che influisce negativamente sulla qualità del sonno. Ecco perché il consiglio degli esperti è quello di spegnere smartphone e computer almeno due ore prima di andare a dormire per dedicarsi ad attività più piacevoli e riposanti, come può essere vivere un momento di intimità con il proprio partner. Insomma, per andare a dormire felici e svegliarsi ben riposati e anche di buonumore, il segreto è solo uno: fare l’amore.