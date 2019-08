Prende per mano il compagno autistico che piange: la storia commuove il web

Due bambini di 8 anni hanno commosso il web mostrando a tutti quanto sia grande il potere dell'amicizia.

Il primo giorno di scuola può essere un momento difficile per qualsiasi bambino. Lo è stato certamente per Connor Crites, un bimbo autistico che frequenta quest'anno la seconda elementare al Minneha Elementary di Wichita, Kansas.

Connor attendeva il suono della campanella piangendo sommessamente in un angolo, quando Christian Moore, suo coetaneo, è entrato in scena. Dopo averlo notato, Christian si è avvicinato con grande naturalezza a Connor, gli ha sorriso e gli ha preso la mano tenendogliela stretta mentre lo accompagnava all'ingresso della scuola.

A raccontare con grande orgoglio la storia, pubblicando lo scatto su Facebook, è stata Courtney Moore, la mamma di Christian. La donna ha detto che per lei è un onore crescere un bambino così amorevole e con un così grande cuore: «Il primo giorno di scuola è iniziato nel modo giusto».

La foto è stata condivisa sui social oltre 28mila volte e ha commosso tutti. Ma è stato soprattutto il commento della mamma di Connor a dare ancora più valore a quel piccolo gesto. La donna, infatti, ha scritto: «Mio figlio, il compagno di Christian, è autistico: ogni giorno mi preoccupo del fatto che possa diventare una vittima dei bulli per via delle sue caratteristiche: tuo figlio mi ha semplicemente scaldato il cuore. Se ci fossero più bambini come lui, non avrei motivo di preoccuparmi di nulla».

(Credits photo: abcnews.go.com)