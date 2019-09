Prenota alloggio su Airbnb e si ritrova in un sottoscala con solo un materassino gonfiabile

Soggiornare a New York è piuttosto costoso: nella Grande Mela, infatti, i prezzi degli alberghi sono piuttosto alti, così come alto è, in generale, il costo della vita. Ecco perché sempre più viaggiatori scelgono di trovare soluzioni alternative nella speranza di risparmiare.

Sono tanti, ad esempio, i turisti che si affidano ad Airbnb per trovare alloggi economici. Anche Zoe Reeves, una giovane turista inglese, ha deciso di prenotare un alloggio sul noto sito per cercare di soggiornare a New York risparmiando un po’ di soldi. Ma quello che ha trovato al suo arrivo all’indirizzo indicato dal proprietario dell’alloggio ha dell’incredibile.

La giovane, infatti, si è ritrovata in un sottoscala, dotato solo di un materassino gonfiabile con una coperta. È stata la stessa turista a raccontare la sua disavventura, tramite un video in cui mostra l’alloggio, se così si può definire, dove si è ritrovata. La clip, pubblicata su Instagram, ha fatto il giro del web, scatenando le polemiche.

Tuttavia, sul noto sito, in realtà, nel suo annuncio il proprietario ha pubblicato una foto della “stanza”, spiegando esplicitamente che si trattava di un alloggio per “viaggiatori in economia” che avrebbero trovato ad accoglierli solo un materassino, per 27 dollari a notte. Insomma, quando ci si affida a questi siti bisogna considerare che il rischio di incappare in brutte sorprese può essere alto.