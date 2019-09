Iran, 22enne sposa bimba di 11 anni: il video in rete scatena l'indignazione

Il triste fenomeno delle "spose bambine" è purtroppo ancora molto diffuso in alcuni paesi, come l'Iran. L’Iran National Organization for Civil Registration ha riportato che dal 2013 al 2017 sono state 1.007 le bambine di meno di 10 anni costrette a sposarsi, e oltre 10mila quelle di età inferiore ai 14 anni.

Uno degli ultimi episodi finiti sotto i riflettori della cronaca mondiale è quello del matrimonio tra un 22enne ed una bimba di 11 anni che si è svolto nella provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad.

La celebrazione del rito, ripresa in un video poi pubblicato in rete, ha sollevato tanto l'indignazione generale da costringere il Tribunale ad annullare il matrimonio. Ora gli adulti coinvolti rischiano il carcere.

Il procuratore provinciale Hassan Negin Taji all’Isna (agenzia di stampa degli studenti iraniani) ha spiegato che quella ripresa nel filmato è una unione a termine (cioè valida per un periodo di tempo imprecisato) e che il rito ufficiale sarebbe stato celebrato al compimento dei 17 anni della bambina.