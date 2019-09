Un ladro fa irruzione in una casa e si prepara la colazione

È successo in Florida il 3 settembre scorso: un ladro si è introdotto un un'abitazione nella città di Safety Harbor, è andato in cucina e si è preparato la colazione. Evidentemente aveva fame. Ecco come si sono svolti i fatti.

Intorno alle 4 di mattina il ladro, che poi sarebbe stato identificato dalla Polizia come un marine di 19 anni, si è introdotto in casa da una porta sul cortile che non era stata chiusa bene a chiave. Una volta entrato, ha iniziato a fare rumore mentre si preparava la colazione. Il padrone di casa si è svegliato a causa del caos, si è recato in cucina e ha trovato il ragazzo tranquillo ai fornelli, che gli ha anche detto di tornare a dormire.

L'uomo ha chiamato subito la Polizia che, dopo una breve inseguimento nei pressi dei boschi lì vicino, è riuscita a catturare il ladro e a identificarlo: Gavin Crim, il suo nome. A quanto pare, il marine aveva alzato un po' il gomito e la sua bravata sarebbe stata dettata appunto dall'alcol. Non si è proprio reso conto di quello che stava facendo. Mettersi a fare la colazione, in effetti, non è la prima cosa che ti viene in mente quando ti introduci furtivamente a casa di uno sconosciuto.

Ma non è la prima volta che succede una cosa così bizzarra. Lo scorso febbraio, un marinaio della marina militare americana di 27 anni è entrato di nascosto in un'abitazione di una coppia giapponese e si è fatto una doccia.