Prete installa in Chiesa un bancomat per le offerte: "Circolano pochi contanti"

L'iniziativa "insolita" è stata messa in pratica nella chiesa di San Giacomo, nel centro di Chioggia, comune di Venezia, dove è stato installato un Pos per le offerte dei fedeli.

La chiesa in questione è gestita da un parroco di 68 anni, Vincenzo Tosello, già conosciuto con il nome scherzoso di "don Laurea", per le sue 7 lauree.

La particolarità della novità introdotta ha chiaramente sollevato un po' di clamore, tanto che il parroco (che intanto è stato ribattezzato "Don bancomat") è stato anche intervistato sull'argomento. Ma alle domande de "Il Gazzettino", ha voluto subito precisare "non sono l'ideatore dell'iniziativa!".

Secondo quanto riferito da Don Tosello, infatti, l'adozione del bancomat per le offerte sarebbe una iniziativa proposta dal vicariato generale per dare la possibilità di fare un'offerta anche ai fedeli che non hanno contanti con sé (che, a quanto pare, sono sempre di più!).

Per Don Tosello si tratta di un'idea anticipatrice e non ci sono fini commerciali. E aggiunge: "la mia parrocchia è stata scelta per il test".

Per chi fosse curoso del riscontro, il parroco svela anche questo: "per ora non sembra buono, la mentalità non è così diffusa”.