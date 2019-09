Giulia De Lellis rivela: "Ho contattato le ex di Andrea Damante"

Il prossimo 17 settembre uscirà il primo libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, nel frattempo non mancano rivelazioni ed indiscrezioni.

La cosa ormai certa è che al centro del racconto dell'ex gieffina ci sarà la travagliata storia d'amore con il suo ex, Andrea Damante. L'ultima rivelazione della De Lellis, svelata nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista "F", riguarda proprio lui.

Giulia ha dichiarato che quelli di Andrea Damante non sono stati solo tradimenti fisici, ma vere e proprie mancanze di rispetto molto gravi. Lui l'avrebbe manipolata, ma lei non si è fatta prendere in giro.

Ma non è tutto, la De Lellis ha anche confessato che, ad un cento punto, ha sentito la necessità di vederci chiaro. Per questo ha contattato le ex di Damante per chiedere informazioni anche sui suoi passati tradimenti.

Ovviamente il Dama, che ha visto la sua ex mettere in piazza tutte le loro faccende personali, non l'ha presa bene e ha attaccato più volte Giulia che, però, ha continuato per la sua strada.

Comunque l'influencer dice anche che "non tutto il male viene per nuocere". Infatti è stato proprio grazie a Damante che ha incontrato Andrea Iannone (che Giulia definisce "l'Andrea giusto"). Al tempo erano entrambi fidanzati, ma c'erano stati sguardi d'intesa che, dopo un anno, si sono trasformati in una importante storia d'amore.

(Credits photo: Instagram)