Vince 209 milioni al Superenalotto, ma ancora non si presenta a riscuotere

A Lodi c'è il fortunato vincitore di 209 milioni di euro al Superenalotto che, però, ancora non si è presentato nella tabaccheria nella quale ha acquistato il biglietto. Ha tempo fino al 14 novembre. Ha fatto 6 e non lo sa? La storia ha dell'incredibile, perché se giochi, ti aspetti di vincere e controlli. È possibile che il fortunato ancora non sia al corrente di essere diventato milionario? Oppure sta facendo passare un po' di tempo per aumentare la suspense e presentarsi magari il giorno prima della scadenza. Del resto, ora ha 209 milioni di euro... e ha voglia di giocare ancora un po'.

Il tagliando fortunato è stato giocato il 13 agosto scorso e le titolari della tabaccheria, Marisa Caserini e la figlia Sara Poggi, hanno dichiarato di non conoscere assolutamente l'identità del giocatore. Se nessuno si presenta a riscuotere il montepremi, i 209 milioni andranno nelle casse dell'Erario. E non sarebbe neanche una cosa tanto insolita. Molte sono le persone che giocano, vincono e poi non reclamano il premio. In 9 anni, dal 2010 ad oggi, sono stati 350 i milioni non reclamati.

La notizia di questa vincita super ha presto il giro d'Italia e continua a far parlare di sé che, a distanza di un mese, ancora nessuno si è presentato.