Il tennis è lo sport che allunga di più la vita: ecco la classifica

L'attività sportiva fa bene alla salute, a quella fisica e a quella mentale. Ormai questo è noto a tutti. Secondo alcuni studi allunga anche la vita. Ma non tutti gli sport producono gli stessi effetti. Ed è stato proprio questo il focus di uno studio epidemiologico danese che ha messo in relazione sport e longevità.

Lo studio, curato dal Saint Luke’s Mid America Heart Institute di Kans, condotto su 8.600 cittadini di Copenaghen (in Danimarca) e durato per 25 anni (dal 1991 al 2017), ha rivelato che gli sport che fanno vivere di più sono quelli di squadra (o che comunque si praticano in compagnia). E quello che in assoluto allunga di più la vita è il tennis!

I ricercatori hanno stilato addirittura una classifica di longevità che elenca le attività sportive più comuni in ordine di anni in più guadagnati da chi le pratica:

tennis, 9,7 anni; badminton, 6,2 anni; calcio, 4,7 anni; ciclismo, 3,7 anni; nuoto, 3,4 anni; corsa, 3,2 anni; ginnastica ritmica, 3,1 anni; fitness, appena 1,5 anni.

Lo studio ha evidenziato che le attività sportive praticate in compagnia fanno bene perché contribuiscono a ridurre lo stress. Ma non è chiaro se questo sia l'unico motivo per cui apportano benefici in termini di maggiore longevità.

In realtà questo studio conferma i risultati di una precedente ricerca pubblicata nel 2016 che affermava che il rischio di morte era inferiore del 47% in chi praticava sport da racchetta rispetto alle persone sedentarie.

Classifica a parte, gli studiosi tengono a precisare che tutte le attività sportive fanno bene alla salute. L'importante è praticarle regolarmente e senza eccessi.