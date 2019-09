La Pellegrini esce allo scoperto: la prima foto pubblica con l'allenatore

Nuova vita per Federica Pellegrini, che al Galà dei "Meravigliosi", organizzato dalla Federazione italiana di nuoto, si è presentata con il suo allenatore Matteo Giunta, in veste di fidanzato. Questa è la prima uscita pubblica della coppia. Durante la serata sono state scattate delle foto ufficiali, che la Divina ha condiviso sul suo account Instagram. Ormai non si nasconde più ed è felice, come mostrano gli scatti pubblicati.

Tra Federica e Matteo c'è un rapporto professionale e ora anche sentimentale. Sono due anni che si parla di una loro relazione, ma nessuno dei due aveva mai ufficializzato la cosa. Giunta è il cugino di Filippo Magnini, ex della Pellegrini, e la love story sarebbe cominciata proprio dopo la fine del loro amore.

Per tutto questo tempo Federica ha difeso i suoi sentimenti e non è mai uscita allo scoperta. Adesso, evidentemente, ha desiderio di vivere questa relazione alla luce del giorno. Si vocifera anche che i due abbiamo passato una bellissima estate insieme in una località segreta.

Dalle foto pubblicate sul social sembrano molto felici e sereni... e noi auguriamo loro solo il meglio.