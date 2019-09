L'Italia si aggiudica l'IgNobel per la Medicina per la pizza

Poche ore fa, presso il Sanders Theatre dell'università di Harvard, si è tenuta la cerimonia di consegna degli Ig Nobel, una sorta di parodia dei più celebri Nobel che premiano le ricerche scientifiche più bizzarre e divertenti.

Ebbene, anche il nostro Paese si è aggiudicato uno degli ambiti premi. Infatti l'Italia ha vinto l'Ig Nobel 2019 per la Medicina grazie ad una ricerca scientifica che dimostra che la pizza non solo fa bene alla salute, ma può addirittura proteggere da malattie del tratto digestivo e infarto.

Gli scienziati hanno però precisato che questo è vero solo se la pizza è prodotta e consumata in Italia! Gli effetti benefici della pizza, infatti, sarebbero collegati ai prodotti utilizzati per produrla. Infatti questo amato alimento può essere considerato un simbolo della dieta mediterranea. A onor del vero il team che si è aggiudicato il premio è italo-olandese, ma a ritirarlo è stato l'italiano Silvano Gallus dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano.

Tra gli altri premi assegnati, poi, c'è quello per l'Economia, vinto da uno studio sulle banconote (condotto da Germani, Turchia e Olanda) per scoprire quelle che veicolano più batteri. Quello per la Pace se lo è aggiudicato uno studio di Arabia Saudita e Singapore sul piacere di grattarsi. Quello per la Biologia è stato vinto da uno studio sul "comportamento" degli scarafaggi morti. Per l'Ingegneria, invece, il premio è stato vinto dallo studio Iraniano per la realizzazione di una macchina cambia-pannolini per neonati.

Insomma, anche questa edizione non ha deluso affatto le aspettative.