Demi Moore racconta lo stupro e il tentato suicidio della madre

In una recente intervista al New York Times, Demi Moore ha rivelato alcune anticipazione di quanto viene raccontato nella sua autobiografia, “Inside Out”, in uscita il 24 settembre.

L'attrice ha scelto di rendere pubblici alcuni dei momenti più difficili della sua vita privata. Sulle emozioni provate nel raccontare se stessa ha dichiarato: “È eccitante, eppure mi sento molto vulnerabile. Non è l’interpretazione di me fatta da qualcun altro”.

“Inside Out” è un ritratto vero della donna e non dell'attrice. Il comunicato che accompagna l'uscita del libro lo descrive come una "storia di sopravvivenza, successo e resa, così come di resilienza”.

L'attrice, che oggi ha 56 anni, ha raccontato che il suo primo dramma risale a quando era soltanto una bambina. Sua madre tentò di suicidarsi con delle pillole e lei, piccolissima, aiutò suo padre a toglierle le pillole dalla bocca prima che le ingoiasse. "Qualcosa di molto importante stava succedendo. La mia infanzia era finita”.

Ma quella non è stata la sua esperienza peggiore. A 15 anni fu vittima di una violenza sessuale. Da qui cominciarono i problemi con il suo corpo e gli abusi di alcol e droga.

Un altro episodio drammatico risale poi al 2003. Aveva appena cominciato a frequentare quello che sarebbe diventato il suo terzo marito, Ashton Kutcher. Demi rimase incinta poco dopo l'inizio della storia, ma ebbe un aborto spontaneo al sesto mese di gravidanza. Da allora non riuscirono più ad avere figli. Per il senso di colpa l'attrice si rifugiò in alcol e droghe. poi nel 2011 arrivò la separazione.

Oggi Demi Moore è finalmente felice accanto alla stilista serba Masha Mandzuka.

