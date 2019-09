Sposa ha un attacco di diarrea e defeca sull'abito davanti a tutti

Doveva essere un giorno di festa, il coronamento di un amore con un matrimonio da favola: tutto era organizzato alla perfezione, ma ciò che non si poteva prevedere era che a rovinare tutto, ci si sarebbe messo un brutto mal di pancia della sposa che ha reso quello che è il giorno più bello per una donna, indimenticabile ma non nel senso positivo del termine.

A raccontare la bizzarra storia, che arriva dall’America, è stata una wedding planner al giornale britannico The Sun:

“Due famiglie benestanti mi hanno ingaggiata per organizzare un matrimonio in un fienile storico. Nel luogo, però, non erano presenti dei bagni - racconta la donna - così ho deciso assieme al mio staff di installare dei bagni chimici nella parte opposta rispetto a dove si è svolto il ricevimento”.

Il matrimonio si è svolto senza problemi fino a quando, durante il ballo degli sposi, è accaduto l’imprevedibile: la sposa ha avuto un attacco di diarrea ed ha defecato davanti a tutti, rovinando anche il suo splendido abito da sposa da 12 mila dollari (circa 10 mila euro).

La donna, poco prima della cerimonia avrebbe assunto delle bevande disintossicanti per prevenire il gonfiore alla pancia ma queste ultime, unite ai cocktail, le hanno provocato la dissenteria. Inutile la corsa al bagno dove la sposa si è data una sistemata: ormai la festa era rovinata.