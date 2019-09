Questa foto pericolosa di due blogger scatena la polemica in rete

"C'è una differenza tra rischiare la vita e correre il rischio di averne una. Non lasciarti mai abbattere da chi ha troppa paura di vivere la propria". È con queste parole che una coppia di blogger, Kelly Castille e Kody Workman, hanno condiviso uno scatto che ha scatenato la polemica in rete. La foto è stata fatta in Perù, a Laguna Humantay, nelle Ande peruviane. Nell'immagine Kody tiene Kelly per le mani, mentre lei è in bilico sul precipizio. La polemica in rete si è scatenata in un secondo.

"Questo post dovrebbe essere intitolato: "Selezione naturale al lavoro. Una scivolata e il gioco è fatto", ha scritto un utente. In molti, infatti, non hanno apprezzato lo scatto, e lo hanno giudicato pericoloso e diseducativo.

I due non sono nuovi a questo genere di cose. Viaggiano e amano fotografarsi in situazioni al limite. Quelle pose per loro sono fatte, però, in totale sicurezza. Ecco come hanno replicato alle critiche: "È l’inquadratura che rende la prospettiva così drammatica. Fare quelle foto non ci ha spaventato per nulla: ci fidiamo l'uno dell'altra e non faremmo mai qualcosa che potrebbe mettere a rischio la nostra vita".