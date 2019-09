Il nipote di Meghan Markle ha creato la marijuana dedicata alla zia reale

In casa Markle non ci si annoia mai: adesso a fare centro è stato anche il nipote della Duchessa di Sussex, questa volta grazie alla coltivazione di una nuova varietà di cannabis, rinominata “Markle Sparkle”, creata proprio in onore del matrimonio tra Meghan e il Principe Harry. Tyler Dooley ha 27 anni, è il figlio del fratellastro della Duchessa di Sussex e di lavoro fa proprio il coltivatore di marijuana. Il suo giro d’affari sta raggiungendo cifre record e infatti per l’anno prossimo il ragazzo si aspetta di guadagnare fino a 200 milioni di dollari.

Lo slogan lascia poco spazio alla fantasia: “Così forte da farti saltare la corona” e sfruttare la notorietà della zia deve avergli fatto fare davvero un salto in avanti. Dal suo immenso ranch nell’Oregon, Tyler Dooley ha raccontato di essere stato sempre considerato la “pecora nera” della famiglia ma “ho lavorato duro per guadagnarmi da vivere in un business così competitivo come questo. Al momento – ha riportato il Daily Mail – ho 1,5 milioni di piante di marijuana e stiamo pianificando una grande espansione”.

La cannabis del nipote di Meghan non contiene THC – il principio attivo responsabile dell’effetto psicoattivo – ma solo CBD, utilizzato anche per scopi medici e quindi legale in diversi Paesi degli Stati Uniti. Tra le ultime varietà create, anche la cannabis “Archie Sparkle”, in onore del figlio di Meghan e Harry. Non c’è pace insomma per la Regina Elisabetta II: chissà come avrà accolto la notizia della marijuana che prende il nome dell’ultimo nato in casa Windsor, settimo in linea di successione al trono.