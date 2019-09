Sopravvissuto al cancro due volte, vince 4,6 milioni alla lotteria

Questa storia arriva dall'Oregon e vuole essere di buon auspicio per tutti. Stu MacDonald, sopravvissuto due volte al cancro, ha vinto alla lotteria una cifra astronomica: ben 4,6 milioni di dollari. Il suo commento? "Sono un ragazzo fortunato", come dargli torto.

Ogni settimana, Stu gioca al Game Megabucks dell'Oregon e tutte le volte la moglie Claudia gli racconta: "Prendi il biglietto vincente". E il 7 settembre scorso l'ha accontentata. L'uomo ha stravinto. "Sono un ragazzo molto fortunato. Sono sopravvissuto al cancro due volte ed eccomi qui. È fantastico", ha detto il protagonista di questa storia.

Il biglietto fortunato è stato acquistato all'Ashley's Café di Bend, che riceverà un bonus del venditore dell'1 percento, ovvero 46.000 dollari. Il direttore del locale ha detto di essere entusiasta per questa vittoria. "Grandi congratulazioni ai nostri ospiti per la loro fortuna", ha dichiarato. E ha fatto sapere che parte del bonus di Stu MacDonald sarà ripartito tra lo staff del caffè, che ogni giorno è al servizio dei suoi ospiti.