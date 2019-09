Quest'uomo indiano aveva uno spaventoso corno in testa

La storia che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile. Un uomo indiano di 74 anni si è fatto rimuovere chirurgicamente un grosso e mostruoso corno dalla testa. Secondo quanto ha riferito il malcapitato, questa protuberanza sarebbe cominciata a crescere nel 2014, a seguito di una botta. All'inizio, l'uomo non ci aveva fatto molto caso e non sapeva che il corno potesse crescere fino a questo punto. Aveva semplicemente chiesto al suo parrucchiere di tenerlo sotto controllo.

Ma il corno non smetteva di crescere, per cui l'anziano ha deciso di recarsi in ospedale. Qui, il personale medico è intervenuto subito chirurgicamente e ha rimosso l'enorme protuberanza che usciva dalla testa dell'uomo, senza particolari difficoltà. Successivamente i dottori hanno eseguito tutti gli approfondimenti del caso. Hanno scoperto che il corno era costituito da cheratina, ovvero una proteina che possiamo trovare anche nelle unghie.

Ancora non si capisce bene come sia potuto succedere. Come mai un corno di cheratina è apparso sulla testa di un uomo? E per giunta anche in modo così inquietante. Probabilmente, dicono i dottori, è cresciuto a causa delle radiazioni solari.