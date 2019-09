Il bancomat impazzisce ed eroga il doppio dei soldi: indagini in corso

Che cosa avresti fatto se al momento del prelievo, il bancomat fosse impazzito, dandoti il doppio dei soldi che avevi richiesto? Devono esserselo chiesto in tanti a Galzignano, in provincia di Padova, quando fra sabato e domenica scorsa hanno prelevato denaro contante da un Postamat in Via Libero Benedetti.

Nel giro di poche ore sarebbero, infatti, stati prelevati dallo sportello automatico circa 10mila euro, di cui però 5mila non richiesti dai clienti. Qualcuno avrebbe già restituito 3mila euro, riconsegnandoli al personale postale, ma all’appello ne mancano ancora 2mila. Caccia al cliente insomma, anche se da Poste Italiane fanno sapere che tramite il numero di serie della tessera è possibile rintracciare i “furbetti inconsapevoli”.

Errore umano o problema tecnico? “Si tratta di un disservizio che si verifica assai raramente – ha chiarito l'Ufficio Comunicazione di Poste Italiane, sede di Mestre - all'interno di ogni dispositivo ci sono degli scomparti in cui il denaro viene suddiviso a seconda dei tagli”. Se nel cassettino dei tagli da 10 euro vengono inseriti, ad esempio, delle banconote da 20, l’errore è presto spiegato: il bancomat inizierebbe a erogare più soldi del dovuto. “Molto probabilmente – aggiunge in una nota Poste Italiane - è proprio questo che è accaduto nella filiale di Galzignano ma, ad ogni modo, la maggior parte dei correntisti che ha effettuato i prelievi maggiorati ha subito fatto presente ai nostri dipendenti quello che era accaduto e ha restituito la cifra eccedente”.

Questi giorni il personale della filiale sta ancora prendendo contatto con i clienti che non sono, invece, ancora andati in ufficio a restituire la somma in eccedenza, magari senza essersi reso conto dell’errore. Bella gatta da pelare per il direttore dell’ufficio, o per un suo collaboratore addetto all’operazione di caricamento bancomat: se l’ammanco non sarà recuperato, dovrà infatti rispondere in prima persona e dare i soldi di tasca propria. Nel frattempo in paese la notizia ha fatto il giro in poco tempo, suscitando curiosità e parecchia ironia tra la gente.