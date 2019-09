Questo cane lascia il posto libero all'amico, anche dopo 1 anno dalla sua morte

Ci sono storie semplicissime, che però fanno venire le lacrime agli occhi in un secondo. Quella che stiamo per raccontarvi è la vicenda di due cagnolini, amici e molto complici, che dormivano insieme su un cuscino morbidissimo. George ed Harry, questi i nomi degli amici fedeli, erano inseparabili... fino a quando un anno fa George è venuto a mancare. Harry non l'ha mai dimenticato, e oggi a distanza di 365 giorni, ancora gli lascia il posto vuoto sul cuscinone sul quale riposavano uno accanto all'altro.

Le foto di Harry appisolato da solo sono state condivise sui social network e in breve hanno fatto il giro della rete, commuovendo anche i cuori più duri. Il bello è che George dormiva sopra il cuscino ed Harry al lato fuori dalla cuccia e, nonostante oggi sia libera, lui continua a sdraiarsi al di fuori. "Mi viene da piangere… ha sempre lasciato George dormire lì ed è morto quasi un anno fa, ma rimane ancora lì", ha scritto su Twitter Caitlin Wynne, del Cheshire, proprietaria del cagnolino.

I’m full on crying rn...he always let george sleep there and he died almost a year ago and he still lies there pic.twitter.com/NvV1PaDFfn