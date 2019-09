Vince la lotteria, ma vuole di più: vende online le foto del suo seno

Jane Park è una milionaria inglese di 23 anni che ha fatto la fortuna grazie all’improvvisa ricompensa di un milione di euro, vinta alla lotteria quando aveva solo 17 anni. Dopo aver già speso gran parte della somma per borse firmate, vestiti, accessori di lusso, chirurgia estetica e party, ha deciso adesso di incrementare il suo patrimonio anche grazie al suo splendido corpo. Da qui la decisione di vendere online alcune sue foto in topless per far crescere gli zeri in banca.

Per questo motivo ha creato un sito dedicato dove oltre 1.500 persone pagano circa 30 sterline al mese proprio per godersi tutti i suoi scatti hot e, pagando altre 50 sterline di surplus, ammirare anche le sue foto in topless. In passato era già capitato che un’impresa del genere fosse stata creata per scopi benefici ma oggi le cifre da capogiro hanno ben altri obiettivi. La giovane afferma di non pubblicare mai scatti di nudo volgari, ma che crede fermamente in questo business. L’idea le sarebbe venuta dopo un viaggio ad Ibiza, momento in cui ha capito chiaramente come sfruttare il suo corpo per monetizzare maggiormente la sua immagine. Oggi Jane è infatti proprietaria di due immobili, tre auto di lusso, tantissimi accessori costosi e viaggia in giro per il mondo, rilassandosi solo in resort a cinque stelle.

Sembra proprio non mancare nulla alla giovane milionaria, ma invece sembra che il suo patrimonio le impedisca di trovare un fidanzato sincero e amorevole, visto che è diventato molto difficile conoscere ragazzi non interessati solo al suo conto in banca. Vincere alla lotteria una cifra del genere, porta infatti con sé anche diversi disagi, ma Jane non sembra preoccupata, aspetta anzi di raddoppiare gli introiti portando avanti quest’ultima avventura online.