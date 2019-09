33enne muore d'infarto dopo che la madre le invia emoticon arrabbiate per errore

Un malinteso che è finito in tragedia. Una 33enne inglese è morta d'infarto dopo aver avuto, per errore, un diverbio con la madre. Angela Miah, madre di Shabina, ha commentato un video postato sui social dalla figlia con una emoticon arrabbiata. La donna si è sbagliata, voleva mettere un like, ma il device era impazzito. Shabina ci resta male e blocca subito la madre. Nasce da qui una discussione, dove Angela cerca di spiegare alla figlia l'errore e la rassicura che non voleva essere assolutamente offensiva. Ma Shabina non le crede. Le due donne litigano e la mattina dopo la 33enne viene trovata morta nella sua camera da letto.

La ragazza aveva dei problemi di salute. In passato, infatti, aveva sofferto di depressione e diabete. In più faceva uso di cocaina. I medici, che hanno condotto l'autopsia sul suo corpo, hanno detto che Shabina è morta a causa di uno scompenso cardiaco e nel sangue le hanno trovato anche tracce di cocaina. Ma non è stata questa ultima cosa a farla morire. "È chiaro che Shabina aveva usato la cocaina prima della sua morte, forse per contrastare il suo stato d'animo, ma non ci sono prove che suggeriscano che ne abbia preso una quantità eccessiva particolare", ha detto il medico che ha eseguito le analisi.

Un quadro clinico e psicologico precario, più la discussione con la madre, sono stati per Shabina fatali.