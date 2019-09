Padrona di casa furiosa smaschera online la finta influencer glamour

Questa storia arriva da Xi'an, nel nord della Cina, e ci conferma ancora una volta che molte volte l'apparenza inganna, soprattutto sui social.

Lisa Li era una influencer cinese con un discreto seguito online: il suo canale "Sina Weibo", in cui condivideva con i fan la sua presunta vita glamour, piena di sfarzo e lusso, era seguito da più di 1,1 milioni di follower.

Il suo mondo patinato, però, si è letteralmente sgretolato quando la sua padrona di casa ha rivelato pubblicamente la sua doppia identità, mostrando a tutti in un video che in realtà Lisa Li viveva in un appartamento sudicio.

Un giorno la signora Chen, esasperata per le condizioni in cui la sua inquilina aveva ridotto l'appartamento, ha deciso di riprendere tutto con una macchina fotografica.

La donna ha filmato ogni dettaglio di quell'appartamento disseminato di immondizia, feci di cani sparse sul pavimento e cibo ammuffito che marciva. Poi ha pubblicato tutto, aggiungendo che anche l'impresa di pulizie contattata si era rifiutata di lavorare in quel porcile. Come se non bastasse, nel video la signora Chen ha aggiunto che Lisa Li le doveva anche migliaia di yuan in bollette non pagate.

Dopo la pubblicazione del video che l'ha smascherata, Lisa Li si è ripresentata dalla sua padrona di casa. Entrambe sono apparse in un video in cui l'influencer chiede scusa, promettendo di farsi carico di tutte le pulizie, poi le due donne si sono strette la mano.

La signora Chen ha dichiarato di essere stata costretta a farlo, perché la ragazza era sparita e non rispondeva più alle sue chiamate.

Intanto, dopo la pubblicazione del video, la vita social dell'influencer ha subito un duro colpo: oltre 60.000 utenti hanno commentato il video, definendola "falsa". Riuscirà mai a recuperare la fiducia dei suoi follower?

(Credits photo: dailymail.co.uk)