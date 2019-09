430 euro per due primi: la disavventura romana di 2 turiste giapponesi

Cosa c'è di più bello che mangiare nel cuore della Città Eterna un bel piatto di spaghetti, fatti come vuole la tradizione? È questo quello a cui devono aver pensato due turiste giapponesi in visita a Roma quando si sono sedute al tavolo di un ristorante in pieno centro. Le ragazze hanno preso due bei piatti spaghetti al cartoccio di pesce e una bottiglia d'acqua. Tutto liscio fino a questo momento, poi però è arrivato il conto: 429,80 euro! Anche se le donne sono giapponesi si sono accorte subito che qualcosa non quadrava. Forse lo scontrino era sbagliato.

Ecco la replica del ristoratore: "Il nostro menu è chiaro, tutto è scritto nel dettaglio, basta guardare i prezzi: massimo 16 euro per uno spaghetto allo scoglio. Per pagare quella cifra le ragazze non avranno preso solo gli spaghetti, ma anche pesce che da noi è fresco: il cliente lo sceglie al bancone, noi lo pesiamo e lo cuciniamo". Ma anche se avessero preso tutto il pesce fresco del mondo... forse ancora i conti non tornano.

Ma c'è un'altra cosa che salta agli occhi: mancia da 80 euro. Le due donne hanno sottolineato anche questo dettaglio, che non è stato per volontà loro. E il ristornate spiega che la mancia non è obbligatoria e che varia tra il 10 e il 20% della cifra da pagare. Insomma, una brutta esperienza per le due giapponesi, che probabilmente la prossima volta andranno a mangiare da un'altra parte.