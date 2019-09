Meteo: caldo estivo ancora per pochi giorni, poi arriverà il freddo

Buone notizie per gli amanti della bella stagione: sembra che gli esperti non abbiano alcun dubbio, quello che sta per arrivare sarà ancora un weekend con temperature estive oltre i 25°C, che in alcuni casi arriveranno a toccare anche i 33°C.

Grazie all'aumento della pressione il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte dell'Italia, con temperature in aumento su gran parte delle regioni.

A Roma, Firenze e Bologna, ad esempio, le temperature saranno decisamente estive, con massime fino ai 28°C. A Milano e Padova la situazione sarà simile, con picchi fino a 27°C. E a Sud fino a 30°C. Ci sarà qualche precipitazione di poca importanza soltanto sui rilievi del Triveneto, e tra Liguria di levante e alta Toscana.

Ma non durerà molto. Anzi, dopo questi primi giorni di ottobre, indicativamente da giovedì 3 ottobre, la situazione tenderà a cambiare completamente.

Un'aria gelida scenderà dal Polo Nord verso il nostro Paese: questa situazione potrebbe comportare la diffusione di rovesci, temporali e grandinate dal Triveneto verso le regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia, con rischi anche per Toscana, Umbria e Lazio. Anche le temperature potrebbero risentire fortemente della Bora, registrando un repentino calo di 10°C.