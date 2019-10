Aurora Ramazzotti fa una sorpresa dolcissima al suo fidanzato [video]

L'amore è l'unica cosa in grado di farci stare bene. E quando la persona del cuore è lontana, viviamo nella speranza di poterla riabbracciare presto. Questo è quello che succede ad Aurora Ramazzotti, legata da un amore intenso a Goffredo Cerza. Dopo un'estate piena di sole, bagni e coccole, i due però si sono separati perché Goffredo vive a Londra.

La figlia di Michelle ed Eros non ha retto alla lontananza e ha deciso di fare una sorpresa al suo fidanzato. Ha preso un biglietto aereo, senza dire niente a nessuno, e lo ha raggiunto. Aurora per l'occasione ha girato un video dolcissimo, che la riprende dal momento della sveglia all'alba per andare in aeroporto, a quando apre la porta della camera di Goffredo e lo abbraccia teneramente. "Da più di due anni è così. Ma ogni volta che faccio quella valigia, punto quella sveglia, prendo quell’aereo... è come se fosse la prima". Queste sono le parole che Auri ha scelto per accompagnare il filmato, parole che arrivano dal cuore e che sono piene di commozione.

I commenti e i cuoricini dei follower sono arrivati in pochissimo tempo: quando vediamo una giovane e genuina storia d'amore, nessuno riesce a trattenere una lacrimuccia.

Per finire, Aurora lascia a tutti un pensiero molto bello. Eccolo: "Stare insieme anche se lontani. Quasi due concetti opposti. Ma sempre una scelta. Il mio privilegio è stato trovare una persona di cui non posso fare a meno. Scegliere di stare insieme non significa solo dirlo. Significa mettere il cuore in gioco. E chi è disposto a farlo non può sbagliare".