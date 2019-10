Nadia Toffa: a Natale un nuovo omaggio de Le Iene alla conduttrice

Ieri sera, durante l'apertura della prima puntata del programma, nello studio de Le Iene si sono riuniti oltre 100 inviati, di ieri e di oggi, che hanno reso omaggio a Nadia Toffa, la conduttrice scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un tumore, dopo una lunga e difficile battaglia.

Per l'occasione è stato mandato in onda un video di 20 minuti registrato dalla stessa Nadia con l'aiuto di Giorgio Romiti lo scorso 21 dicembre (2018). Un filmato in cui la Iena esprimeva il desiderio di incontrare amici, persone care, persone che hanno lasciato il segno nella sua vita in quest’ultimo (terribile) anno, persone che per lei sono state importanti.

Davide Parenti, autore del programma, ha commentato l'omaggio di ieri sera, dichiarando: “Al termine della serata ho abbracciato e baciato con affetto cento persone che fanno parte della mia vita. È stata una grande emozione per tutti".

L'autore de Le Iene ha anche annunciato che ci sarà ancora un omaggio a Nadia e dalle sue parole si può chiaramente intuire che si tratta del video che raccoglie gli incontri della conduttrice con amici e parenti. Un nuovo tributo che potrebbe essere mandato in onda nel periodo natalizio.

Davide Parenti, a proposito di questa parte del filmato, ha dichiarato: “È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo“.

“Lei è stata un esempio per molti - ha concluso Parenti parlando di Nadia - ha fatto molto bene molte cose, era sempre in redazione, si relazionava in modo intenso con tutti, riusciva a coinvolgere chi lavorava con lei con il suo entusiasmo, era veramente instancabile e appassionata. La sua lezione è questa“.

