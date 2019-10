Fuma in faccia alla figlia appena nata: arrestata per abusi

Esistono storie che fanno venire i brividi. Quello che stiamo per raccontarvi è successo nel Tennesee e ha per protagonista una ragazza di 24 anni, Tybresha Sexton. La donna ha girato un filmato, e poi l'ha condiviso in rete, mentre si accende una sigaretta con la figlia di appena un mese in braccio e poi le sputa il fumo in faccia. Le immagini sono agghiaccianti. Tutte le madri, ma anche chi non ha figli, resterà di stucco nel vederle.

La clip in pochissimo tempo ha fatto il giro del web ed è arrivata anche alle autorità competenti, che non hanno atteso un attimo e hanno arrestato la donna con l'accusa di abusi su minori. Il suo è stato un comportamento disumano. Non ci sono altre parole per descriverlo.

La 24enne si è poi "giustificata" ammettendo di non aver mai voluto quella bambina. Se non vuoi diventare madre va bene, ma non puoi sputare il fumo in faccia a un neonato, le conseguenza per la sua salute possono essere anche molto gravi. Tra l'altro, la mancanza di rispetto nei confronti di una vita appena nata si vede anche dal modo in cui la donna tiene bambina, con una mano sola a testa in giù... come fosse un pupazzo. Poi la alza come fosse un manubrio e, mentre le butta il fumo addosso, la usa per fare i pesi.

Adesso la piccola è stata affidata alla nonna materna che dovrà prendersi cura di lei, fino alla decisione del giudice.

Qui il video che mostra la scena. Potrebbe nuocere alla vostra sensibilità.