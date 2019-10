Vede la sua valigia incustodita sulla pista mentre l'aereo decolla: un incubo

Disavventura all’aeroporto di Monaco di Baviera: un uomo, Karn Rateria, diretto a Manchester dopo una trasferta fuori casa, vede dal finestrino dell'aereo la sua valigia rimasta a terra, incustodita, sulla pista di decollo. Panico. A niente sono valse le sue lamentele. L'equipaggio di bordo, dopo aver ascoltato Karn, effettua un controllo a sistema e non trova nessuna anomalia: le valigie dei passeggeri erano state tutte imbarcate. "Si sta sbagliando e stia tranquillo", gli rispondono. L'uomo a questo punto, preso dalla rabbia, ha potuto solo denunciare il fatto sui social network e ha scritto un post su Twitter, allegando una foto del suo bagaglio da solo sulla pista. "Mi hanno appena detto che l'imbarco dei bagagli è stato completato. Ma io vedo la mia valigia. E stiamo partendo senza di essa", ha spiegato Rateria.

Uhm @lufthansa you’ve left my bag on the tarmac! I told the crew and they just said loading is complete. I can SEE the bag. And we’re taking off without it. What even is this????? pic.twitter.com/6ecd1akfve