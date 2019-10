Nadia Toffa: le Iene presentano il nuovo trio che la sostituirà alla conduzione

Le Iene annunciano ufficialmente chi sostituirà Nadia Toffa, la conduttrice del programma scomparsa lo scorso 13 agosto, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello.

Un'emozionante prima puntata dello show è andata in onda martedì 1 ottobre, condotta da Alessia Marcuzzi. In apertura oltre 100 iene, tra conduttori, inviati e autori di oggi e di ieri, hanno invaso lo studio per renderle omaggio. Si è trattato di una puntata speciale dedicata a Nadia, in cui è stato mandato in onda un video di 20 minuti realizzato proprio da lei qualche mese prima di lasciarci.

"Abbiamo pensato mille volte come iniziare questa prima puntata senza di lei. La cosa migliore da fare è quella che vedete adesso. Stare qua, tutti insieme, tutti uniti e festeggiare la vita. Lei diceva così e sorrideva sempre, ce l’aveva stampato sulla faccia. Lei univa le persone”, ha detto Alessia Marcuzzi, visibilmente emozionata.

Ma è anche tempo di pensare a chi sostituirà Nadia. Gli autori del programma hanno pensato ad un trio tutto al femminile composto da inviate che, proprio come al tempo ha fatto Nadia, debutteranno alla conduzione. Si tratta di Giovanna Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

L'annuncio ufficiale è apparso sui canali social de Le Iene: "STASERA A LE IENE IL NUOVO TRIO! In bocca al lupo alle nostre Iene Giovanna Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei che oggi debutteranno alla conduzione! Una puntata tutta ricci ed energia, non vediamo l'ora".

Il compito delle tre conduttrici non sarà facile, perché il confronto sarà inevitabile. Già qualcuno sui social scrive: “Nessuno potrà mai sostituire la grinta il coraggio e la tenacia che distingueva la personalità di Nadia”.

Ma siamo sicuri che le tre iene, con la loro energia, sapranno conquistare l'affetto del pubblico e rendere ancora omaggio alla collega scomparsa.

(Credits photo: Facebook/leiene)