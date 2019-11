L'amore (quello vero) fa ingrassare, parola di scienza

Il vero amore, quello che dura per sempre, fa ingrassare. Lo dice un team di studiosi australiani che per dieci anni ha studiato un campione di 6.500 donne. Quali sono i risultati nel dettaglio? Non tapparti le orecchie, l'amore che dura nel tempo e che ci rende appagati, oltre a regalarci tanta gioia, ci regala tanti chili in più. Nel campione di donne, tutte volontarie con un'età compresa tra 20 e 30 anni, quelle che avevano una relazione stabile e duratura o un matrimonio in corso, hanno avuto un cospicuo aumento di peso rispetto alle persone libere da legami.

Gli studiosi hanno così raggiunto una conclusione entrando nello specifico, con dati davvero impressionanti. Chi ha una vita sentimentale felice ingrassa del 30% in più rispetto a chi non è in coppia. Di quanto ingrassi se la tua relazione è stabile? 1,8 chili l’anno. Insomma non proprio poco se decidi di sposarti, convivere o stare per tutta la tua vita con qualcuno perché il rischio è quello di sfiorare l'obesità alla fine della tua vita.

Ma quali sono i fattori scatenanti di questo aumento di peso? A causarlo ci sono molteplici motivi. Per prima cosa le cene e i pranzi di coppia che portano le coppie a concedersi calorie extra, con cibi grassi oppure alcol. In particolare le donne fanno influenzare nelle loro scelte alimentari dai compagni, consumando più cibo del dovuto, emulando i compagni. I pranzi e le cene sono momenti di condivisione amati dalle coppie che tendono ad uscire maggiormente per mangiare. Inoltre le coppie felici sarebbero portate a condurre uno stile di vita più passivo, trascurando lo sport.

Cosa si può fare per tentare di ovviare il problema quindi? Fare sport con il partner e cucinare insieme cibi sani a casa per avere nuove forme di condivisione.