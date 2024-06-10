Zero Assoluto, Matteo a nozze: dedica “Per Dimenticare” alla moglie

10 Giugno 2024

Matteo Maffucci, il cantante del celebre duo musicale Zero Assoluto, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Benedetta Balestri, figlia dell’autore tv Marco Balestri. La romantica cerimonia si è svolta sabato 8 giugno, all’aperto, tra la gioia di amici e parenti. Questo evento speciale ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo e dei social media, seguite dall’agenzia che la sposa ha fondato insieme a Maffucci e Eugenio Scotto.

La cerimonia è stata un tripudio di emozioni e allegria, caratterizzata da un’ambientazione curata nei minimi dettagli. Gli ospiti hanno potuto godere di una grande tavolata allestita all’esterno, circondata da una cornice naturale che ha reso l’evento ancora più suggestivo. Le immagini e i video condivisi sui social media dai presenti hanno mostrato momenti di grande felicità e condivisione, riflettendo la forte unione tra gli sposi e i loro invitati.

Uno dei momenti più toccanti della giornata è stato quando Matteo Maffucci ha dedicato alla neo moglie la canzone Per Dimenticare, uno dei più grandi successi degli Zero Assoluto. Questo gesto romantico ha commosso tutti i presenti, creando un’atmosfera magica e indimenticabile. Successivamente, la festa si è animata ulteriormente quando insieme a Thomas De Gasperi hanno iniziato a cantare i loro brani più famosi, coinvolgendo gli invitati in canti e balli.

Tra i partecipanti all’evento, spiccavano volti noti come Paola Di Benedetto e Mattia Stanga. Immancabile il ballo della sposa, Benedetta Balestri, con il padre, Marco Balestri, noto autore e conduttore televisivo. La storia d’amore tra Matteo e Benedetta è iniziata diversi anni fa e ha visto la sua svolta nel 2021, quando Maffucci ha fatto la romantica proposta di matrimonio a Parigi. Da allora, la coppia ha condiviso non solo la vita privata ma anche parte di quella lavorativa fondando insieme un’agenzia. Questa unione non solo ha rafforzato il loro legame personale, ma ha anche consolidato una collaborazione professionale di successo.