Come avere orgasmi migliori in 2 settimane: parola dell’esperta

5 Ottobre 2023

L’esperta Jana Hocking ha deciso di rivelare il segreto dei segreti, ovvero un modo semplice per le donne di raggiungere più spesso l’orgasmo e si possono ottenere risultati in soli due settimane: “A volte sono difficili da raggiungere. Ti ritrovi a letto con un ‘martello pneumatico’ o qualcuno senza ‘gioco’ di preliminari e potresti anche salutarli. Quindi sono sempre alla ricerca di suggerimenti e trucchi per renderli un po’ più facili da raggiungere”.

Così l’esperta, dopo aver provato sulla sua pelle quanto sia spesso difficile raggiungere il culmine del piacere, anche se magari colui che in quel momento se ne sta interessando, è il più attivo di tutti i partner: “Mi sono imbattuta in uno studio che ha scoperto che c’è un esercizio specifico che ti aiuterà a raggiungere la grande O che è super facile da fare. In effetti, lo sto facendo proprio ora mentre scrivo”, continua Jana.

“Si parla degli esercizi di Kegel e se ti stai chiedendo dove hai sentito quel termine prima, lascia che ti rinfreschi la memoria, era del nostro personaggio preferito, Samantha, in ‘Sex and the City’. Questi esercizi specificamente mirati si concentrano sulla zona del pavimento pelvico (non sembra molto sexy ma si attacca a me) e questa particolare zona contribuisce alla funzione sessuale. Secondo il dipartimento di uroginecologia dell’Università del Colorado, gli esercizi di Kegel possono migliorare notevolmente le esperienze sessuali di una donna. La loro ricerca mostra che possono migliorare gli orgasmi e l’eccitazione sessuale, ed aiutare alcune donne a rilassare i muscoli pelvici durante il rapporto sessuale, rendendo il sesso più piacevole”.

“Quindi, come diavolo li fai? Bene, sono contento che tu l’abbia chiesto, perché è super facile. Immagina di essere seduto su una biglia e stringere i muscoli pelvici come se stessi sollevando la biglia. Provalo per tre secondi alla volta, poi rilassati per un conteggio di tre. Apparentemente, il numero magico per una vita sessuale orgasmica è fare quattro serie di 10 kegel al giorno. Quindi, in nome della scienza, l’ho fatto per due settimane per vedere se faceva la differenza. Entrambi abbiamo notato un grande miglioramento”, spiega la donna.