Elettra Lamborghini, lite perché è a cavallo: “Non devi rompere”

23 Aprile 2024

Tutti ben sappiamo come l’equitazione sia una parte fondamentale della vita di Elettra Lamborghini. La cantante ha un cavallo di nome Dadi e tra i due c’è un legame speciale, quasi indissolubile. Ed è proprio una passeggiata con Dadi in un parco che è la protagonista di una Instagram stories dell’artista. Passeggiata che, però, come vediamo nel video pubblicato non è stata per nulla piacevole, anzi. Elettra infatti si è ritrovata a discutere con un uomo molto più grande di lei ed ha raccontato quanto è successo ai suoi follower.

Ma sentiamo dalle sue parole cos’è accaduto. Ha sostenuto: “Amici del mondo dell’equitazione dovete ascoltare. Come sapete io amo andare a fare le passeggiate con il mio cavallo. Adesso mi trovo in un parco molto grande, ma vi racconto cosa è successo. Dovevo andare in una stradina e bisognava fare cinque minuti a cavallo dove generalmente ci sono le macchine. Non è un problema perché il mio cavallo è tranquillo, semplicemente io quando vedo le macchine faccio segno con la mano di rallentare. Tutti sono sempre stati molto carini con me”.

Oggi, invece, qualcosa è andato storto e la Lamborghini è inferocita contro quest’uomo: “Oggi invece è arrivato il fenomeno di turno, sono ancora in imbarazzo per la compagna che era vicino a lui. Volete sapere cosa ha fatto? Si è fermato e mi ha detto ‘non dovete rompere i cog****i, non si può circolare con il cavallo’”. La cantante ha chiosato così il suo sfogo: “Ma tutto bene? Che dici? Sei uno sfigato, cafone, maleducato e ignorante. Io non ho parole. Povera la tua fidanzata. Voleva fare il gradasso con una ragazza a cavallo. Ha iniziato anche a balbettare, che tenerezza”.