Elettra Lamborghini, lite perché è a cavallo: “Non devi rompere”
La cantante ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato cos’è successo e ha raccontato a chi la segue la discussione che ha avuto
23 Aprile 2024
Tutti ben sappiamo come l’equitazione sia una parte fondamentale della vita di Elettra Lamborghini. La cantante ha un cavallo di nome Dadi e tra i due c’è un legame speciale, quasi indissolubile. Ed è proprio una passeggiata con Dadi in un parco che è la protagonista di una Instagram stories dell’artista. Passeggiata che, però, come vediamo nel video pubblicato non è stata per nulla piacevole, anzi. Elettra infatti si è ritrovata a discutere con un uomo molto più grande di lei ed ha raccontato quanto è successo ai suoi follower.
Ma sentiamo dalle sue parole cos’è accaduto. Ha sostenuto: “Amici del mondo dell’equitazione dovete ascoltare. Come sapete io amo andare a fare le passeggiate con il mio cavallo. Adesso mi trovo in un parco molto grande, ma vi racconto cosa è successo. Dovevo andare in una stradina e bisognava fare cinque minuti a cavallo dove generalmente ci sono le macchine. Non è un problema perché il mio cavallo è tranquillo, semplicemente io quando vedo le macchine faccio segno con la mano di rallentare. Tutti sono sempre stati molto carini con me”.
Oggi, invece, qualcosa è andato storto e la Lamborghini è inferocita contro quest’uomo: “Oggi invece è arrivato il fenomeno di turno, sono ancora in imbarazzo per la compagna che era vicino a lui. Volete sapere cosa ha fatto? Si è fermato e mi ha detto ‘non dovete rompere i cog****i, non si può circolare con il cavallo’”. La cantante ha chiosato così il suo sfogo: “Ma tutto bene? Che dici? Sei uno sfigato, cafone, maleducato e ignorante. Io non ho parole. Povera la tua fidanzata. Voleva fare il gradasso con una ragazza a cavallo. Ha iniziato anche a balbettare, che tenerezza”.