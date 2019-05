Tommaso Paradiso a 105 Friends: guarda le foto più belle!

Tommaso Paradiso è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

Il frontman dei Thegiornalisti ha raccontato come è andato il LOVE tour, che ha registrato moltissime date sold out, ma anche come sta progettando la sua estate, dopo aver lanciato il nuovo singolo Maradona y Pelè!

